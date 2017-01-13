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    13-01-2017

						
Nâzım Hikmet şiirleri İş Sanat'ta

						

							
							

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İş Sanat Kültür Merkezi'nin 10 yılı aşkın süredir düzenlediği şiir dinletilerinin bu ayki konuğu Nâzım Hikmet. "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan" başlığını taşıyan dinleti, Nâzım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserinin birinci ve ikinci cildinden derlenen kısımlardan oluşuyor.
 
 
Dinletide şairin mısralarına Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Hakan Gerçek, Bülent Emin Yarar ve Metin Belgin hayat verecek. Atilla Birkiye'nin derlediği gösteriyi sahneye Mehmet Birkiye uyarlamış. Dinleti Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğinde “tren atmosferi”nin imgesel olarak canlandırıldığı sahnede sergilenecek.
 
16 Ocak 2016, Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleştirilecek dinletiye katılım herkese açık ve ücretsiz.
 
Ayrıntılı bilgi için: İş Sanat
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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