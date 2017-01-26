Nilüfer'de Orhan Kemal yılı

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yılın yazarı etkinliklerinin 2017 yılı konuğu Orhan Kemal olacak. 2017 yılının Orhan Kemal'e adandığını açıklayan Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey “İçinde bulunduğumuz ortamın oluşturduğu tüm ayrışmalara, tüm gerginliklere ve tüm korkulara karşı sanat ilacını öneriyoruz. Yaşama tutunmak için, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerimize herkesi davet ediyorum” dedi.

2013 yılında Sabahattin Ali ile başladıkları yılın yazarı etkinliklerine Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi isimlerle devam eden ve 2017 yılını Orhan Kemal'e adayan Nilüfer Belediyesi yıl içinde düzenlenecek etkinlikleri bir basın toplantısıyla duyurdu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Bukle Erman, Orhan Kemal’in oğulları Nâzım Kemal Öğütçü ile Işık Öğütçü, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala ve proje danışmanı Atilla Birkiye katıldı. Yılın Yazarı etkinlikleriyle Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına önemli katkıda bulunduklarına inandıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sabahattin Ali ile başladığımız yolculuğa, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal ile devam ettik. Bu yıl da usta yazar Orhan Kemal’i, her yönüyle ele alarak anacağız” dedi.

Bursa’nın, kendi yaşamında ayrı bir yeri olduğunu belirten Orhan Kemal’in oğlu Nâzım Kemal Öğütçü de, “ Nâzım Hikmet ile babam Orhan Kemal’in aynı cezaevinin bir koğuşunda 3,5 yıl birlikte kalmaları. Bu süre, bir üniversite eğitimi gibi geçti. Nâzım Hikmet, 1944 yılında anneme ve babama yazmış olduğu bir mektupta ‘Başka kimseye söz vermediyesiniz, çocuğunuzun adını Nâzım koyar mısınız?’ diyor. Ben, bugün o ismi taşıyorum” derken Orhan Kemal’in 21 yıllık süreçte 58 eser bıraktığına vurgu yapan oğlu Işık Öğütçü de, babasının adının yaşatılması adına beklentisini dile getirdi. Orhan Kemal isminin, vefatından 44 yıl sonra ilk kez Çukurova Belediyesi tarafından bir kültür merkezine verildiğini ifade eden Işık Öğütçü, “Nilüfer Belediyesi, bir vefa örneği göstererek geleceğe daha mutlu bakmamızı sağlıyor. Kültür Bakanlığı’da 2002 yılında İstanbul Beyazıt’ta bulunan İl Halk Kütüphanesi’ne Orhan Kemal adını vermişti. Gönül, çok daha farklı şeyler olmasını ister. Bir üniversiteye Orhan Kemal adı verilmesi, çok arzu ettiğimiz bir şey. Hepimizin gurur duyacağı bir olay olur. Orhan Kemal, halkın ta kendisi. Gönüllerde ve gelecekte de Orhan Kemal’in adının yer alması için herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

2017 yılını, Türk edebiyatına ölümsüz eserler veren Orhan Kemal’e adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, yıl boyunca düzenleyeceği söyleşiler, okumalar, dinletiler, atölyeler, yarışmalar, sergiler ve sempozyumla büyük ustayı, toplumun tüm kesimleriyle buluşturacak.



Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy Tersine Dünya'yı irdeleyen bir söyleşi gerçekleştirirken, “Edebiyattan Sinemaya Orhan Kemal” konulu söyleşide de Orhan Kemal’in senaryo yazarlığı mercek altına alınacak. Hülya Soyşekerci de Türk edebiyatında iz bırakan kadın karakterler yaratan Orhan Kemal’in Bir Filiz Vardı romanını çözümleyerek Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın projesine katılan kadınlarla buluşacak.



Bir başka söyleşide de Semih Gümüş ve Ömer Türkeş, büyük ustanın Murtaza isimli romanı bağlamında bu ölümsüz karakteri derinlemesine ele alacak.



Orhan Kemal Müzesi’ni kuran, Orhan Kemal hakkında birçok araştırma ve derleme yayınlayan oğlu Işık Öğütçü’nün konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi de Orhan Kemal’in bilinmeyen yönlerine ışık tutacak.



Şevval Sam, Tilbe Saran, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar , Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin samimi atmosferinde öğrencilerle buluşarak Orhan Kemal’in hikâyelerini okuyacaklar.



2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında yıl boyunca drama, yazı, karikatür, resim ve okuma atölyeleri gerçekleştirilecek.



Ayrıca usta yazar Orhan Kemal’in romanı Cemile Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na konu edilecek. Orhan Kemal’in eşsiz öykücülüğü anısına da yurt çapında “2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Öykü Ödülü” yarışması da düzenlenecek.



Eserleriyle toplumsal hayatın gerçeklerini görünür kılan Orhan Kemal anısına, Nilüfer Belediyesi PTT işbirliğiyle kişisel pul ve zarf çıkaracak.



2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumla sona erecek.