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    04-10-2016

						
Odak Yazar Söyleşileri 'nin bu ayki konuğu Gaye Boralıoğlu

						

							
							

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen ve edebiyatseverler tarafından ilgiyle takip edilen Odak Yazar Söyleşileri yeniden başlıyor. Ekim ayı söyleşisinin konuğu ise Meçhul, Hepsi Hikaye, Aksak Ritim ve Mübarek Kadınlar kitaplarıyla tanıdığımız Gaye Boralıoğlu. 21 Ekim saat 15.30'da MSGSÜ Bomonti Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan söyleşinin moderatörlüğünü Gülşah Küçükşahin yapacak. Söyleşilerin Aralık ayı konuğu Ayşegül Devecioğlu, Nisan ayı konuğu Ayfer Tunç, Mayıs ayı konuğu ise Sema Kaygusuz olacak.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Odak Yazar Söyleşileri 'nin bu ayki konuğu Gaye Boralıoğlu

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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