Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

The Marmara Oteli'ne düzenlenen bombalı saldırı sonucunda 11 Ocak 1995'te yaşamını yitiren Onat Kutlar Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anılacak. Dijital video gösterisi ile başlayacak gecede, Onat Kutlar'ın yaşamının ve yaratıcı kimliğinin çeşitli yönlerini Filiz Kutlar, Ali Sirmen, Işıl Özgentürk ve Hülya Uçansu anlatacak.
Şems Trio ve Film Müzikleri Orkestrası da, Onat Kutlar’ın senaryosunu yazdığı filmlerin müziklerini seslendirecek.
11 Ocak Çarşamba günü 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki anma etkinliğine katılım herkese açık ve ücretsiz.
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