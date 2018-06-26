Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

George Orwell'in doğum günü olan 25 Haziran'da, Briyanyalı yazarın "politik metinleri bir sanata dönüştürmek" şiarını takip ederek verilen Orwell Kitap Ödülü'nün bu yılki sahibi, Loki adıyla tanınan İskoçyalı rapçi Darren MCGarvey oldu. İşçi sınıfının ruh haline ve gündelik dertlerine odaklanan şarkılarıyla bilinen, yıllarca uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Loki'nin otobiyografik kitabı Poverty Safari adını taşıyor.

Guardian'ın haberine göre, Orwell jürisinin başkanı Andrew Adonis ödülü Loki'nin kitabına vermelerini şöyle açıkladı: "Orwell bugün yaşasa Poverty Safari'ye bayılırdı. Kitap, bir anı kitabı ile siyasi bir tartışma metninin karışımından oluşuyor ve Britanya'daki alt sınıfların öfkesini anlamak için çabalıyor."

1994'ten bu yana University College London tarafından düzenlenen Orwell Kitap Ödülü, Britanya'nın sosyal meselelerine odaklanan kitaplara veriliyor. Kitap kategorisi dışında, gazetecilik ve blog dallarında da ödüller sahiplerini buluyor.