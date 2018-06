Sinema dünyasının en popüler ödüllerini takdim eden ve kısaca "Akademi" olarak anılan Los Angeles merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her yıl çeşitli oyuncu, yönetmen ve senaristlere davette bulunarak kadrosunu genişletiyor. Son yıllarda, beyaz erkeklerin ağırlığı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan topluluk, iki yıldır yeni katılımcılara bir hayli önem veriyor.

Bu yıl rekor kırarak 928 yeni üyeye davetiye yollayan Akademi, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?'ın (Fantastic Beasts and Where to Find Them) senaryosunu kaleme alan J.K. Rowling'e de davette bulundu. Akademi'nin kuralları gereği, Rowling'e uyarlanan romanları nedeniyle üye daveti sunulamazken, senarist olarak imza attığı işler bu teknik sorunu ortadan kaldırıyor.

Akademi'nin yeni üyeleri arasında, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Arwen rolüyle hafızalara kazınan Liv Tyler, Game of Thrones'ta Khaleesi'yi canlandıran Emilia Clarke ve Cersei'yi canlandıran Lena Headey gibi tanıdık yüzler de yer alıyor.

Son yapılan alımlarla birlikte %39'u kadın üyelerden oluşan ve topluluktaki "beyaz hakimiyeti"ni de bir nebze kırmaya çalışan Akademi bakalım önümüzdeki yıllarda ödül seçimleriyle dinamizmi ve çoğulculuğu yansıtabilecek mi?

Kaynak: Bookstr & Variety