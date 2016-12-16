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    16-12-2016

						
Ozan Beedle'ın Hikayeleri'nin elyazması versiyonu satıldı

						

							
							

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J.K Rowling'in el yazısıyla yazdığı ve mücevherlerle süslenmiş olan Ozan Beedle'ın Hikayeleri 368,750 pounda satıldı. Harry Potter evrenindeki peri masallarının bir koleksiyonu olan eserin elyazması olan bu versiyondan toplamda 7 adet bulunuyor. Bu özel baskıdan 6 tanesi Rowling tarafından yayıncılarına hediye olarak hazırlanmış. Yedinci kitap ise yazarın yürüttüğü Lumos adlı derneğe gelir sağlamak için 2007 yılında açık artırmada satılmıştı.
 
 
Geçtiğimiz günlerde açık artırma ile satılan kopya ise yayıncı Barry Cunningham'a ait olan kopya. Cunningham aynı zamanda Bloomsbury'de çalışırken ilk Harry Potter kitabının basılmasına karar veren kişi. Rowling'in menajeri Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın taslağını Bloomsbury'den evvel 12 yayıncıya daha göndermiş, ancak olumlu bir dönüş alamamış. Bu bağlamda Barry Cunningham'ın Harry Potter'ın okurla buluşmasını sağlayan isimlerden biri olduğunu söylememiz mümkün. Elyazması kopyanın önünde Rowling'in Cunningham'a yazdığı bir de not bulunuyor: "Barry'ye... Gözlüklü küçük bir büyücü çocuk hakkında epeyce uzun bir romanın satma ihtiamali olacağına inanan adama... Teşekkürler!"
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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