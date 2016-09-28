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    28-09-2016

						
Özgür Mumcu'nun Barış Makinesi romanı Almancada

						

							
							

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Köşe yazılarıyla tanınan hukukçu-gazeteci Özgür Mumcu'nun ilk romanı Barış Makinesi geçtiğimiz Haziran ayında April Yayıncılık etiketiyle raflara çıkmıştı. Özgür Mumcu'nun okur nezdinde ilgiyle karşılanan bu ilk romanı şimdilerde yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Yurtdışı temsili Kalem Ajans tarafından gerçekleştirilen romanın yabancı dilde ilk satışı Almanya'ya oldu ve Random House Germany romanın Almanca haklarını satın aldı. Romanın Almanya'da ne zaman yayınlanacağı henüz belirsiz.
 
						

						

						
						
												

							
							

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