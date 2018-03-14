Panel: Grafik romanda kadın karakterler

Türkiye'nin ilk “Kadın Yazısı Festivali”, 18 Mart tarihine dek panel, söyleşi, performans ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde 14 Mart Çarşamba günü Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde “Grafik Romanda Kadın Karakterler” başlıklı bir panel düzenlenecek.

18.00’da başlayacak panelin konuşmacıları, kendisini feminist bir çizgi roman sanatçısı, illüstratör ve müzisyen olaran tanımlayan İsveçli sanatçı Karolina Bång ile çizgi roman, manga ve animeler üzerine araştırmalar yapan Buket Akgün. Bu iki isim Japonya’dan İsveç’e farklı kültürlerde çizgi roman, grafik roman, manga gibi farklı türlerdeki eserleri toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirecek. Onlara sohbetlerinde eşlik edecek isim ise çalışmalarını ağırlıkla çizgi roman ve çocuk kitapları alanında yürüten editör Gülcan Yıldız olacak.

9 Mart’ta başlayan ve dört farklı mekanda yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festival hakkında ayrıntılı bilgi almak ve atölyelere kaydolmak için: www.kadinyazisi.com