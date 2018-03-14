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    14-03-2018

						
Panel: Grafik romanda kadın karakterler 

						

							
							

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Türkiye'nin ilk “Kadın Yazısı Festivali”, 18 Mart tarihine dek panel, söyleşi, performans ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde 14 Mart Çarşamba günü Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde “Grafik Romanda Kadın Karakterler” başlıklı bir panel düzenlenecek.
 
 
18.00’da başlayacak panelin konuşmacıları, kendisini feminist bir çizgi roman sanatçısı, illüstratör ve müzisyen olaran tanımlayan İsveçli sanatçı Karolina Bång ile çizgi roman, manga ve animeler üzerine araştırmalar yapan Buket Akgün. Bu iki isim Japonya’dan İsveç’e farklı kültürlerde çizgi roman, grafik roman, manga gibi farklı türlerdeki eserleri toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirecek. Onlara sohbetlerinde eşlik edecek isim ise çalışmalarını ağırlıkla çizgi roman ve çocuk kitapları alanında yürüten editör Gülcan Yıldız olacak.
 
9 Mart’ta başlayan ve dört farklı mekanda yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festival hakkında ayrıntılı bilgi almak ve atölyelere kaydolmak için: www.kadinyazisi.com
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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