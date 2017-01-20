Paul Auster PEN Amerika'nın yeni başkanı olacak

Paul Auster PEN Amerika'nın yeni başkanı olmaya hazırlanıyor. Yazar birçok ülkede varlık gösteren PEN Yazarlar Derneği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayağının yönetimini 2018 yılı itibariyle mevcut başkan Andrew Solomon'dan devralacak.
Kendisi de derneğin eski bir başkan yardımcısı ve genel sekreteri olan Paul Auster bugüne dek PEN Amerika'nın başkanlığını üzerine almaktan kaçınmıştı. Yazar Amerika'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından görevi kabul etmeye karar verdi. Auster görevi kabul etme gerekçesini belirtirken, Trump yönetimi altında ifade özgürlüğünü savunan bir grubun liderliğini reddederse kendi kendisine tahammül edemeyeceğini ifade etti.
Kaynak: The Guardian
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