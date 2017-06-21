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    21-06-2017

						
Pera Müzesi'nden imge ve metni birleştiren sergi

						

							
							

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Pera Müzesi ilkbahar-yaz sezonunda "Çiftdüşün: Çiftgörü" adlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 25 Mayıs'ta başlayan sergi ulusal ve uluslararası özel koleksiyonlardan seçilen yapıtlar üzerinden metin ve imge arasındaki çok yönlü ilişkiyi sorguluyor.
 
"Çiftdüşün: Çiftgörü" sergisi, 1970 ve 1980'lerde etkin rol oynayan Moskova kavramsalcılarıyla başlıyor ve George Orwell'ın 1984 romanında kullandığı "çiftdüşün" kavramına göndermelerde bulunuyor. Güncel sanatçıların metin ve imge arasındaki ilişkiye ışık tutan eserlerinden bir seçki sunan serginin küratörlüğünü, aynı zamanda bir yazar olan, Alistair Hicks üstleniyor.
 
 
 
Orwell'ın "çiftdüşün" kavramını devletin bireyin zihni üzerinde nasıl egemenlik kurduğunu gösterebilmek için icat ettiğini vurgulayan Hicks, bu kelimeyi, "zihnimizde birbiriyle çelişen iki düşünceyi bir arada tutma ve bu düşüncelerin ikisine aynı anda inanabilme yeteneği," olarak tanımlıyor ve ekliyor: "1984'te devlet, çiftdüşünü kendi doğru düşünme biçimi dışında her şeyi görmezden gelebilmek için kullandı."
 
 
Küratör Alistair Hicks sergiyi, yazar ve sanatçı Ravel Pepperstein'in "Siz muhtemelen çiftdüşünü olumsuz bir kavram olarak görüyorsunuz. Rusya'da biz onu yalnızca bir başlangıç olarak görüyoruz." söylemi üzerinden kurguluyor ve çiftdüşünün bugün bizlerin yegane umudu haline geldiği yorumunda bulunuyor.
 
Sergi 6 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir.
 
(Ayrıntılı bilgi için: Pera Müzesi)
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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