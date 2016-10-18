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    18-10-2016

						
Psikanalitik Edebiyat Okumaları başlıyor

						

							
							

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Psikoterapist Tuğçe Isıyel yönetiminde Psikanalitik Edebiyat Okumaları atölyesi 26 Ekim'de başlıyor. Katılımcılarını bilindışı rüyalar, savunma mekanizmaları, aktarım ilişkisi, id-ego-süperego, kastrasyon gibi psikanalizin temel kavramlarıyla tanıştırmanın yanı sıra yazar ile eseri arasındaki psikodinamik faktörleri, bilinçdışının metin üzerinden işleyişini, bir metnin psikanalitik bakışla nasıl yorumlanabileceğini de irdelemeyi amaçlayan atölye süreç boyunca Türkçe edebiyatın çeşitli metinlerinden de faydalanacak.
 
Geliri Nesin Vakfı'na bağışlanacak olan atölyenin programı ise şöyle:
 
 
1. Hafta
Yaratma Süreçleri, Psikanaliz Kuramı ve Temel Kavramlar (Bilinç, Bilinçdışı, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, İd-Ego-Süperego)
 
2. Hafta
Rüyalar, Savunma Mekanizmaları
 
3. Hafta
Lacan'ın Kuramı ve Temel Kavramları
 
4. Hafta
Çeşitli metinlerin psikanalitik açıdan okunması ve çözümlenmesi -1
 
5. Hafta
Çeşitli metinlerin psikanalitik açıdan okunması ve çözümlenmesi -2
 
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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