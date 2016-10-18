Psikanalitik Edebiyat Okumaları başlıyor

Psikoterapist Tuğçe Isıyel yönetiminde Psikanalitik Edebiyat Okumaları atölyesi 26 Ekim'de başlıyor. Katılımcılarını bilindışı rüyalar, savunma mekanizmaları, aktarım ilişkisi, id-ego-süperego, kastrasyon gibi psikanalizin temel kavramlarıyla tanıştırmanın yanı sıra yazar ile eseri arasındaki psikodinamik faktörleri, bilinçdışının metin üzerinden işleyişini, bir metnin psikanalitik bakışla nasıl yorumlanabileceğini de irdelemeyi amaçlayan atölye süreç boyunca Türkçe edebiyatın çeşitli metinlerinden de faydalanacak.

Geliri Nesin Vakfı'na bağışlanacak olan atölyenin programı ise şöyle:

1. Hafta

Yaratma Süreçleri, Psikanaliz Kuramı ve Temel Kavramlar (Bilinç, Bilinçdışı, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, İd-Ego-Süperego)

2. Hafta

Rüyalar, Savunma Mekanizmaları

3. Hafta

Lacan'ın Kuramı ve Temel Kavramları

4. Hafta

Çeşitli metinlerin psikanalitik açıdan okunması ve çözümlenmesi -1

5. Hafta

Çeşitli metinlerin psikanalitik açıdan okunması ve çözümlenmesi -2

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