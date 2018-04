Pulitzer Ödülü sahibini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Pulitzer’in kazananları 16 Nisan’da New York’ta Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen bir törenle duyuruldu. 102. kez dağıtılan ödüller yine gazetecilik, edebiyat ve müzik alanlarında verildi.

Kurgu edebiyat dalında ödülün sahibi Less adlı romanıyla Andrew Sean Greer oldu. Ödül için finale kalan üç kitap arasında Elif Batuman’ın The Idiot adlı romanının yanı sıra Hernan Diaz’ın In The Distance’ı da yer alıyordu.



Pulitzer Ödülü jürisi, Less’e ödülünü takdim ederken romanı “yaşlanmak ve aşkın doğasına dair adeta müzikal bir dille yazılmış, ele aldığı mevzulara geniş bir yelpazeden bakan cömert bir kitap olarak” niteledi.





Daha önce Greer’in Max Trivoli’nin İtirafları adlı romanı Bilgi Yayınevi, Bir Evliliğin Öyküsü ise Everest Yayınları etiketiyle çıkmıştı. Less, 50 yaşına gelmiş bir romancının eski sevgilisinden gelen düğün davetiyesi sonrası, dünyanın pek çok farklı köşesindeki edebi etkinliklere giderek aşk acısıyla baş etme çabasını anlatıyor.

Kurgu edebiyat dalında Pulitzer'in geçtiğimiz yılki sahibi Yeraltı Demiryolu ile Colson Whitehead olmuştu.