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    19-06-2017

						
Reese Witherspoon'dan iki yeni uyarlama 

						

							
							

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Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren edebiyat uyarlamalarından biri olan Big Little Lies'ın hem başrolünde yer alan, hem de dizinin yapımcıları arasında bulunan Reese Witherspoon dizinin hayranlarını sevindirecek bir açıklamada bulundu: Ünlü oyuncu iki yeni edebiyat uyarlamasını seyircilerle buluşturacak!
 
Reese Witherspoon'un yapım şirketi olan Hello Sunshine, Catherine Steadman imzalı Something in the Water ve Gail Honeyman imzalı Eleanor Oliphant Is Completely Fine adlı romanları da televizyona uyarlamaya hazırlanıyor. Her iki roman da gerilim türünde.
 
 
 
İzleyiciler aynı zamanda bir oyuncu olan Something in the Water'ın yazarı Catherine Steadman'ı Downton Abbey dizisindeki Mabel Lane Fox rolüyle de hatırlayacaklardır. Something in the Water görüntüde mükemmel bir çiftin yüklü miktarda nakit bulmalarıyla başlayan ve birinin ölümüyle sonuçlanan balayına odaklanırken, Eleanor Oliphant Is Completely Fine  29 yaşındaki bir ofis çalışanı olan Eleanor Oliphant'ın suistimallerle şekillenen hayatını anlatıyor.
 
Big Little Lies'in edindiği başarı da göz önüne alınınca, Reese Witherspoon'un elinden çıkacak iki yeni uyarlama Big Little Lies hayranlarını da epey heyecanlandıracağa benziyor.
 
 
 
 
Kaynak: Bustle
						

						

						
						
												

							
							

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