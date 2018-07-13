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    13-07-2018

						
Ridley Scott imzalı bir "Sapiens" projesi yolda!

						

							
							

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Yuval Noah Harari'nin 70 bin yıl öncesinden başlayarak Homo Sapiens türünün  nasıl diğer türler arasından sıyrılıp yeryüzüne hakim olduğunu anlatan  kitabı Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens,  hiç kuşkusuz kürsel bir fenomen haline geldi. Dünya çapında 8 milyondan  fazla satan kitabın okuyucuları arasında Barack Obama, Mark Zuckerberg,  Bill Gates gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor.
 
 
Yaratık (Alien, 1979), Bıçak Sırtı (Blade Runner, 1982), Gladiator (2000) gibi ikonik filmleri yöneten ve son dönemde adını daha çok  yapımcı olarak duyuran usta isim Ridley Scott da kitabın yarattığı bu  müthiş çekimin farkına varanlardan biri.
 
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Ridley Scott'ın yapımcılığını üstleneceği, Amy Winehouse belgesinden (Amy, 2015) ve Mindhunter adlı diziden tanıdığımız Britanyalı sinemacı Asif Kapadia'nin yöneteceği bir proje için imzalar atıldı.
 
Ridley Scott (solda) ve Asif Kapadia
 
Henüz projenin hangi platformda gösterileceği, bir film ya da belgesel formatında mı hazırlanacağı bilinmiyor.
 
Kapadia,  uyarlama projesiyle ilgili şunları dile getiriyor: "Kitabı  bitirdiğinizde dünyaya bakış açınız değişiyor. Bizim uyarlamamız da bunu  başarmalı. Bizim insanlar olarak kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi,  hangi yöne gittiğimizi anlatmalı."
 
Kudüs  Üniversitesi'nde profesörlük görevini sürdüren Harari ise projeyle  ilgili şöyle konuştu: "Türümüzün olağanüstü yolculuğunu ekrana  taşıyabilmek için, bilim, tarih, kurgu, drama ve dehayı  harmanlamalıyız."
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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