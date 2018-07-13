Ridley Scott imzalı bir "Sapiens" projesi yolda!

Yuval Noah Harari'nin 70 bin yıl öncesinden başlayarak Homo Sapiens türünün nasıl diğer türler arasından sıyrılıp yeryüzüne hakim olduğunu anlatan kitabı Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens, hiç kuşkusuz kürsel bir fenomen haline geldi. Dünya çapında 8 milyondan fazla satan kitabın okuyucuları arasında Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor.

Yaratık (Alien, 1979), Bıçak Sırtı (Blade Runner, 1982), Gladiator (2000) gibi ikonik filmleri yöneten ve son dönemde adını daha çok yapımcı olarak duyuran usta isim Ridley Scott da kitabın yarattığı bu müthiş çekimin farkına varanlardan biri.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Ridley Scott'ın yapımcılığını üstleneceği, Amy Winehouse belgesinden (Amy, 2015) ve Mindhunter adlı diziden tanıdığımız Britanyalı sinemacı Asif Kapadia'nin yöneteceği bir proje için imzalar atıldı.

Ridley Scott (solda) ve Asif Kapadia

Henüz projenin hangi platformda gösterileceği, bir film ya da belgesel formatında mı hazırlanacağı bilinmiyor.

Kapadia, uyarlama projesiyle ilgili şunları dile getiriyor: "Kitabı bitirdiğinizde dünyaya bakış açınız değişiyor. Bizim uyarlamamız da bunu başarmalı. Bizim insanlar olarak kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, hangi yöne gittiğimizi anlatmalı."

Kudüs Üniversitesi'nde profesörlük görevini sürdüren Harari ise projeyle ilgili şöyle konuştu: "Türümüzün olağanüstü yolculuğunu ekrana taşıyabilmek için, bilim, tarih, kurgu, drama ve dehayı harmanlamalıyız."