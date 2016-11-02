Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    02-11-2016

						
SabitFikir'in kasım sayısı çıktı: Felsefenin aklı, kurmacanın hayali

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Felsefe ve İnsan” temasıyla felsefeyi selamlıyor. Fuarın onur yazarı filozof ve akademisyen İoanna Kuçuradi, onur konuğu ülke ise Almanya.

SabitFikir’in Kasım 2016 tarihli 69. sayısı da İstanbul Kitap Fuarı’nın “Felsefe ve İnsan” temasından yola çıkan bir dosya yazısıyla yayımlandı. Dosya yazısında Seda Ateş, felsefe ve edebiyatın derin ilişkisinde odaklanıyor ve “Felsefe ve edebiyatın ilişkisi nerede başlar?” sorusunun peşine takılıyor:

“‘Yeni Hayat’ felsefi bir roman mıdır; ‘Sofie’nin Dünyası’na felsefe sözlüğü diyebilir miyiz; ‘Küçük Prens’ çocuk romanı mıdır, yoksa felsefe metni midir; ‘Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları’ edebiyata mı, bilim felsefesine mi aittir? Bütün bu soruların temelinde bir soru var aslında: Felsefe ve edebiyatın ilişkisi nerede başlar? Sanırım anlatıda...”

SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi Kararsız Okur infografiği de, her zamanki gibi kapak konusunu destekliyor. Murat Can Aşlak’ın hazırladığı ve Onur Atay’ın resimlediği Kararsız Okur bu ay Büyük Felsefe Okulu’nun kütüphanesine götürüyor bizi.

Ece Karaağaç ise bu sayıda Söyleşi sayfalarına, gençlerle felsefe arasında bir bağ kurmaya çalışan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Dilek Baştuğ’u konuk ediyor. Konu, felsefe olimpiyatları.
 
 
Güncel meseleler ve güvenilir kitap eleştirileri için…

SabitFikir bu sayıda, yakın geçmişte kaybettiğimiz usta sinemacı, yazar, tarihçi Giovanni Scognamillo’yu F. Cihan Akkartal’ın yazısıyla anıyor.

Sinema sayfalarında Abbas Bozkurt, Philippe Djian’ın Vay... romanından uyarlanan O Kadın’ı Isabelle Huppert’i merkeze alarak değerlendiriyor. Mert Tanaydın, Dünyadan sayfalarına uzun bir aradan sonra geri dönen ünlü romancıları konuk ediyor. ÇizgiRoman sayfalarında ise Levent Cantek, Neil Gaiman’ın kültleşmiş çizgi romanı Sandman’ı değerlendiriyor.

SabitFikir’in bu sayısında ayrıca Türker Armaner, Yekta Kopan, Truman Capote, Lydie Salvayre, Tayfun Pirselimoğlu, Elena Ferrante, Murathan Mungan, Javier Marias, Hüsnü Arkan, Gabriel García Márquez ve Hasan Ali Toptaş’ın eserlerini güvenilir eleştirmenler A. Ömer Türkeş, Burcu Bayer, Ali Bulunmaz, Nazan Maksudyan, Melisa Kesmez, Can Semercioğlu, Seval Şahin, Irmak Zileli, Müge Karahan, Ahmet Ergenç ve Aydın Baran Gürpınar yorumluyor.

NesneKitap sayfasında H. Burak Kuyaş  Edebiyatta Mimarlık adlı çalışmayı incelerken; Değini sayfasında Ani Ceylan Hazinedar Robert Burton’ın Türkçeye çevrilmesi uzun yıllardır beklenen Melankolinin Anatomisi kitabını değerlendiriyor. Müzik sayfalarında Hilmi Tezgör son günlerde adından sıkça bahsettiğimiz iki müzisyeni, Bob Dylan ve Bruce Spingsteen’i misafir ederken; Yankı Enki ise, BaşkaDünyalar’da yalandan arınmış bir toplumun hikayesini, China Miéville’in Elçilik Kenti kitabını ele alıyor.

KuşBakışı sayfaları da bu ay Gaye Boralıoğlu’nu ağırlıyor. Yazarın çalışma masasının fotoğrafına, halen üzerinde çalışmakta olduğu kitabından tadımlık bir alıntı eşlik ediyor.

SabitFikir'in kapak illüstrasyonu Sedat Girgin’e ait. Ancak çizimler bununla sınırlı değil; iç sayfalarda dikkatli gözler, çok sayıda yetenekli ve genç çizerle de karşılaşıyor.
 
 
SabitFikir'i nereden bulacağız?
 
Yayın yönetmenliğini Ceyhan Usanmaz'ın yaptığı SabitFikir’i tüm D&R’lardan satın alabilirsiniz; idefix paketleriyle ise ücretsiz. SabitFikir’in içeriğini ve daha fazlasını www.sabitfikir.com adresinde bulmak mümkün.
 
 
 
Editörden
 
 
Ceyhan Usanmaz
 
Sanırım pek duymayan kalmamıştır ama yine de, en azından ana başlıklar halinde hatırlatabiliriz: Bildiğiniz gibi bu yıl 35.’si gerçekleştiriliyor Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın. 12-20 Kasım tarihleri arasında, Beylikdüzü’ndeki Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde... Bu yıl “Felsefe ve İnsan” temasına sahip fuarın onur yazarı da filozof-akademisyen Ioanna Kuçuradi. Onur konuğu ülke olarak ise Almanya belirlendi; Almanya, “Sözcüklerin Etkisi-Worte Bewegen” sloganıyla fuara konuk oluyor. 
(Yazının tamamı için tıklayınız.)
 
 
Dosya yazısından
 
Seda Ateş
 
“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.” Sene 1994. O vakitler dilimize pelesenk olan bu cümle, Orhan Pamuk’un Yeni Hayat kitabının açılış cümlesi. Hafızam beni yanıltmıyorsa, Yeni Hayat’la birlikte ilk kez yeni yayımlanmış bir kitap ana haber bültenlerine konu olmuş, reklamları dört bir yanı sarmış, edebiyat okuru olsun olmasın herkeste merak uyandırmış, “çok satan” kavramıyla tanışmamızı sağlamıştı. Kitabı okuyanlar, okumayanları biraz da hor görerek okumaları tavsiyesinde bulunuyor, fakat kitabın konusu sorulduğunda birkaç muğlak cümleyle geçiştiriyorlardı. Aşk, kitap, yolculuk, yeni bir hayata ve arayışa dair felsefi düşünceler… Peki, Yeni Hayat felsefi bir roman mıydı, yoksa okur konusu bir nebze de olsa belirsizlik taşıyan romanların felsefi öğeler barındırdığını düşünmek kolaycılığını mı âdet edinmişti? 
 
(...)
 
Dilek Baştuğ ile söyleşi
 
Ece Karaağaç
 
"Bence bir öğrenciyi “felsefeye yatkın kılan” temel öğe, özgür düşünceye ne kadar yatkın olduğu. Malum “tez-antitez-sentez” üçlemesi. Düşünce üretirken herhangi bir dogmanın etki alanından uzak kalmak birinci koşul. "
 
(...)
 
 
 
 
Görseller: Sedat Girgin
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Mimarlığı Kitaba Dönüştürmek konferansı bu akşam Salt'ta

						
SALT ve Robinson Crusoe 389'un işbirliğiyle gerçekleştirilen Kitaba Dönüşmek serisinin dokuzuncu programı Uğur Tanyeli ile gerçekleştirilecek. "Mimarlığı Kitaba Dönüştürmek: Türkiye'de ve Dünyada" başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlikte mimarlığın kitapta ve mekandaki somutlaşma biçimleri ele alınacak. Etkinlik bu akşam saat 19:00'da Salt Galata, Atölye II, III'te izlenebilir.

						
					

					

					

										

					

						
Öykü Gazetesi Can Yayınları çatısı altına giriyor

						
"Öykünün gazetesi" olmak hedefiyle yola çıkan ve ilk sayısıyla büyük ilgi gören Öykü Gazetesi yeni bir işbirliğine imza attı. Öykü Gazetesi Ocak 2017'den itibaren faaliyetini Can Yayınları çatısı altında sürdürecek. Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz bu işbirliğini kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.
 

						
					

					

					

										

					

						
Hayaller gerçek oldu: Fransa'da Hogwarts kuruluyor!

						
Özellikle Harry Potter serisini okuyarak büyüyen ve içten içe Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun koridorlarında dolaşma arzusu duyanlara güzel bir haberimiz var: Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu "gerçekten" kuruluyor!

						
					

					

					

										

					

						
Elena Ferrante'nin çocuk kitabı şimdi İngilizcede

						
Yakın dönemde gerçek kimliğinin açığa çıktığı iddialarıyla gündeme gelen İtalyan yazar Elena Ferrante bu kez bir çocuk kitabıyla karşımızda. La spiaggia di notte ( Kumsalda Gece) adını taşıyan kitap ilk olarak 2007 yılında İtalya'da yayınlanmıştı.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Mimarlığı Kitaba Dönüştürmek konferansı bu akşam Salt'ta

					

				

				
				

					
Öykü Gazetesi Can Yayınları çatısı altına giriyor

					

				

				
				

					
Hayaller gerçek oldu: Fransa'da Hogwarts kuruluyor!

					

				

								
				

					
Elena Ferrante'nin çocuk kitabı şimdi İngilizcede

					

				

								
				

					
Stephen King bu kez çocuklar için yazıyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selen Korad Birkiye ile söyleşi:

Sahne metnini sahneye uyarlamak...
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Hayaller gerçek oldu: Fransa'da Hogwarts kuruluyor!
						
					
					
				

																

						2 - Mimarlığı Kitaba Dönüştürmek konferansı bu akşam Salt'ta
						
					
					
				

																

						3 - Öykü Gazetesi Can Yayınları çatısı altına giriyor
						
					
					
				

																

						4 - Editörden // Kitap fuarlarının izinde
						
					
					
				

																

						5 - Anma // Gecenin hakiki çocuğu 
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap