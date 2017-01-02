Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    02-01-2017

						
SabitFikir'in ocak sayısı çıktı: Resimler, ressamlar ve romanlar

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 10

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Farklı alanlarda üretilen sanat eserleri, çağlar boyunca birbirleri için ilham kaynağı olmuşlardır. Okuduğumuz şeyleri zihnimizde resimlere dönüştürdüğümüz düşünülürse edebiyatla resim sanatı arasındaki ilişkinin kuvveti de ortaya çıkar. Bu güçlü ilişkiden yola çıkarak SabitFikir’in Ocak 2017 tarihli 71. sayısında romanlar ve resimler arasındaki bağları konu ediniyor ve Aysu Önen’in dosya yazısıyla resimler, ressamlar ve romanlar arasında bir keşif gezisine çıkıyoruz.

“Roman resimle rekabet edebilir. Her şey, yazarın ressama karşı hissettiği içgüdüsel kıskançlıkla ve yetersizlik duygusuyla yüzleşmesine bağlı. Bu yüzleşme, bu gerilimli diyalektik, tesadüfi bir karşılaşmadan ziyade bir düello davetidir; onurunu koruma amaçlı bütün meydan okumalar gibi. Yazar, eğer iyi bir ‘görücü’ olursa, ressamla rekabetinde üstün gelebilir. Nadir güzellikte bir resim bakanı susturur. İşte bu suskunluk yazarda açıklama, anlama, resmi ressamın hikayesinden kurtarma isteği uyandırır. Yazar, sözcükleri yetersiz ve ikinci sınıf bulursa, sanata dair laf etmenin kibrinden utanırsa yenilen taraf olacaktır.”

SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi KararsızOkur infografiği de, her zamanki gibi kapak konusunu destekliyor. Murat Can Aşlak’ın hazırladığı ve Onur Atay’ın resimlediği KararsızOkur bu ay, resimlere ilham olan edebi eserleri bir araya getiriyor. Ece Karaağaç ise bu sayıda Söyleşi sayfalarına, İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü kitabıyla da tanıdığımız Ömer Durmaz’ı konuk ediyor.

Güncel meseleler ve güvenilir kitap eleştirileri için…
 
Güncel sayfalarında Zeynep Şen, edebiyat ile mimariyi buluşturan Lab Lit Arch’ı konu ediniyor. Sinema sayfalarında Abbas Bozkurt, 2017’nin merakla beklenen uyarlama filmlerini sıralarken, Hikmet Hükümenoğlu Televizyon sayfalarında son zamanların belki de en popüler dizisi olan WestWorld’ü yorumluyor.

Mert Tanaydın, Dünyadan sayfalarında okurlarını Kuzey’in ıssızlığına davet ederken ÇizgiRoman sayfalarında da Levent Cantek, orta sınıfa, metropole ve şimdiki zamana bakan Ve Sinem serisini inceliyor.

SabitFikir’in bu sayısında ayrıca Sascha Arango, Norman Mailer, Mo Yan, John Cheever, Haruki Murakami, Nescio, Tim Parks, Alain de Botton, Refik Durbaş ve Jon Fosse’nin eserlerini güvenilir eleştirmenler Gökçe Gündüç, A. Ömer Türkeş, Burcu Bayer, Aydın Baran Gürpınar, Melisa Kesmez, Ali Bulunmaz, Irmak Zileli, Tuğçe Isıyel, küçük İskender ve Can Semercioğlu yorumluyor.

NesneKitap sayfasında H. Burak Kuyaş ünlü ressamları mercek altına alan “İşte...” serisine göz gezdirirken; Yankı Enki ise, BaşkaDünyalar’da Ted Chiang’ın Arrival / Geliş filmine lham olan kitabı üzerinden “öteki”nin bir tercümesini sunuyor.

KuşBakışı sayfaları da bu ay ressam yazar Can Göknil’i ağırlıyor. Yazarın çalışma masasının fotoğrafına, halen üzerinde çalışmakta olduğu kitabından tadımlık bir alıntı eşlik ediyor.

SabitFikir'in kapak illüstrasyonu Fatih Öztürk’e ait. Ancak çizimler bununla sınırlı değil; iç sayfalarda dikkatli gözler, çok sayıda yetenekli ve genç çizerle de karşılaşıyor.
 
 
Editörden
 
Ceyhan Usanmaz
 
2016’nın son çeyreğinde Ahmet Karcılılar’ın yeni bir romanı yayımlandı; Mavinin Reddi. Kitabın tanıtımında, “uzun bir sessizliğin ardından gelen derin, akıntılı, sert bir polisiye” olarak nitelendirilmişti, ki, gerçekten de uzun bir sessizliğin ardından gelen bir romandı Mavinin Reddi; Karcılılar’ın daha önceki son romanı 2004’te yayımlanmıştı. On yılı aşkın bu sessizliği daha da etkili kılan ise, romanın ilk sayfalarında  şu cümlelerle karşılaşmaktı: “Artık bu sırrın benimle yitip gitmesini göze alamam. (...) On yıl oluyor, kimseye anlatmadım, ölene dek anlatmamaya da kararlıydım. (...) Dün, telafisi mümkün olmayan bir yanılgı içinde olduğumu anladım,” diyor ve anlatmaya başlıyordu kahramanımız; diğer bir deyişle de Ahmet Karcılılar... Bu “oyuncul” kurguyu, aslında, Karcılılar’ın önceki metinlerine aşina olanlar manalı bir gülümsemeyle karşılamışlardır eminim. Aynı şey, romanın merkezinde bir tablonun yer alması için de geçerli. Ne de olsa sanatın diğer dallarına yapılan göndermeler de Karcılılar’ın metinlerinde sıklıkla rastlanıyor. Bu sefer kapağa da taşınmış; söz konusu sanat eseri, 1793 tarihli Marat’nın Ölümü tablosu...
 
(Yazının tamamı için tıklayınız.)
 
Dosya yazısından
 
Aysu Önen
 
"Roman resimle rekabet edebilir. Her şey, yazarın ressama karşı hissettiği içgüdüsel kıskançlıkla ve yetersizlik duygusuyla yüzleşmesine bağlı. Bu yüzleşme, bu gerilimli diyalektik, tesadüfi bir karşılaşmadan ziyade bir düello davetidir; onurunu koruma amaçlı bütün meydan okumalar gibi. Yazar, eğer iyi bir “görücü” olursa, ressamla rekabetinde üstün gelebilir. Nadir güzellikte bir resim bakanı susturur. İşte bu suskunluk yazarda açıklama, anlama, resmi ressamın hikayesinden kurtarma isteği uyandırır. Yazar, sözcükleri yetersiz ve ikinci sınıf bulursa, sanata dair laf etmenin kibrinden utanırsa yenilen taraf olacaktır. "
 
(...)
 
Ömer Durmaz ile söyleşi 
Ece Karaağaç
 
"Henüz eğitimli tasarımcıların olmadığı yıllarda, talebi karşılayanlar tablo resmi yapan sanatçılar/ressamlar olmuş. Bunun temelde dört nedeni var: Resimle yaşamanın pek mümkün olmadığı bir dönem; basın-yayın dünyasına çalışarak geçimlerini sağlamışlar. Basın-yayın ile kültür-sanat dünyasının yakın bağı var; zaten içinde oldukları bir ortamda çevrelerine iş yapmışlar. Kendi sözlerini söylemek için yayıncılığa girip içeriklerinin biçimini de üstlenmişler. Basın-yayının da baskın bir talebi var; bu işi yapabileceklerin becerisine başvurmuşlar. Bu süreçte Naci Kalmukoğlu, Nazmi Ziya Güran, İzzet Ziya Turnagil, Abidin Dino, Garabed Atamian gibi ünlü ressamlar da olmuş; Cevat Şakir Kabaağaçlı gibi yazar kimliğiyle öne çıkanlar da; Ayhan Işık, Öztürk Serengil gibi oyuncular da." 
 
(...)

						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
John Berger hayatını kaybetti

						
John Berger'in hayatını kaybettiği haberini almanın üzüntüsü içindeyiz.
 

						
					

					

					

										

					

						
Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

						
Özgür Gündem davası kapsamında bugün hakim karşısına çıkan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın tahliyesine karar verildi. Savcı mütaalasında Erdoğan ve Alpay'ın tahliyesini talep etti. Savcının mütaalasını kabul eden mahkeme Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın tahliyesine karar verdi.
 

						
					

					

					

										

					

						
2016'da neler oldu? (2)

						
Yazarlar, yayınlar, yayınevleri
 

						
					

					

					

										

					

						
2016'da neler oldu? (1)

						
Aramızdan ayrılanlar
 
1 Ocak: Yazar ve hukukçu Yiğit Okur hayatını kaybetti.

18 Ocak: Fransız edebiyatının yaşayan en ünlü yazarlarından gösterilen Michel Tournier aramızdan ayrıldı.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
John Berger hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Kitaba Dönüşmek serisinin son konuğu Can Yayınları

					

				

				
				

					
Yılmaz Güney İthaki Yayınları'nda

					

				

								
				

					
J.K Rowling'ten güzel haber: İki yeni roman yolda

					

				

								
				

					
CerEdebiyat söyleşileri yeni yılda da devam ediyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tolunay Bayram ile söyleşi:

“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.” 
 
Ece KARAAĞAÇ

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - John Berger hayatını kaybetti
						
					
					
				

																

						2 - J.K Rowling’ten yazarlık üzerine düşünceler...
						
					
					
				

																

						3 - SabitFikir'in ocak sayısı çıktı: Resimler, ressamlar ve romanlar
						
					
					
				

																

						4 - Editörden // Kitaplara bir de bu çerçeveden bakmak...
						
					
					
				

																

						5 - Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap