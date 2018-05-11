Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Kemal Varol'un

64. yılını dolduran Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı 10 Mayıs akşamı Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Kemal Varol, İletişim Yayınları'ndan çıkan Sahiden Hikâye aldı ilk öykü kitabıyla bu yıl ödüle layık görülen isim oldu.





Jar (2011), Haw (2014), Ucunda Ölüm Var (2016) gibi romanlarıyla tanınan Varol, Haw adlı romanı ile 2014 Cevdet Kudret Roman Ödülü’nü kazanmış, aynı yıl SabitFikir yazarlarının seçtiği ‘Yılın Öne Çıkan 50 Romanı’ listesinde de birinciliği almıştı.





1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012'den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor.

Geçmiş yıllarda öykücülüğümüzün pek çok önemli ismine takdim edilen bu ödülü kazananların tam listesine Darüşşafaka Cemiyeti'nin sayfasından ulaşabilirsiniz.