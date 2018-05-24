Salt Galata'da Ayfer Tunç ve Matthias Göritz sohbeti

Ayfer Tunç'u Alman yazar Matthias Göritz ile bir araya getiren "Sanat ve Ticaret - Özel alan ile politik alanın anlatımda uğradığı değişim" başlıklı etkinlikte, iki yazar, kendi romanlarında sıkça sorguladıkları temalar üzerinden bir diyalog gerçekleştirecek ve son kitaplarını tanıtacak.

Ayfer Tunç'un son romanı Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura geçtiğimiz aylarda Can Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı, Matthias Göritz'in Hayalperestler ve Günahkarlar adlı romanı ise Mayıs ayında Yitik Ülke Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı.



Sırma Köksal'ın moderatörlerlüğünü üstleneceği söyleşi, Tarabya Kültür Akademisi, Goethe-Institut, Yitik Ülke Yayınları, Can Yayınları ve Salt Galata işbirliğiyle gerçekleşiyor.





24 Mayıs Perşembe akşamı 19.00'da Salt Galata'da gerçekleşecek etkinlik sırasında simültane çeviri yapılacak. Giriş herkese açık ve ücretsiz.