SALT'ta film gösterimi: "Dünyanın Son Kitabevi"

SALT Galata, 54. Kütüphane Haftası paralelinde hazırladığı program kapsamında, Finlandiyalı yönetmen Rax Rinnekangas'ın The Last Bookshop of the World'ünün (Dünyanın Son Kitabevi) Türkiye'deki ilk gösterimine ev sahipliği yapacak.



Avrupa'nın farklı ülkelerinden dört kitapsever, çeşitli dillerde kaleme alınmış zengin bir edebiyat seçkisini yerleştirebilecekleri bir kitabevi kurmaya karar verir ve İspanya'nın çöllerine doğru yola çıkar. Bu değerli kitapların kentleşme ve teknolojinin olumsuz etkilerinden ancak uzak diyarlarda korunabileceği inancıyla işe koyulurlar. Birbirlerini daha yakından tanımalarına imkan veren bu yolculuk, sevdikleri pek çok eseri yeniden keşfetmelerini de sağlayacaktır.

The Last Bookshop of the World (2017), okuma tutkusunda ortaklaşan bu dört insanın hikayesine odaklanırken bağımsız kitabevlerinin karşı karşıya kaldığı güçlüklere de dikkati çekiyor.



Bugün (29 Mart Perşembe) 19.00'da gerçekleşecek gösterime katılım ücretsiz, rezervasyon yapılmamakta.

Mekan: SALT Galata Kat -2, Oditoryum



Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org