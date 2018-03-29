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    29-03-2018

						
SALT'ta film gösterimi: "Dünyanın Son Kitabevi"

						

							
							

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SALT Galata, 54. Kütüphane Haftası paralelinde hazırladığı program kapsamında, Finlandiyalı yönetmen Rax Rinnekangas'ın The Last Bookshop of the World'ünün (Dünyanın Son Kitabevi) Türkiye'deki ilk gösterimine ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden dört kitapsever, çeşitli dillerde kaleme alınmış zengin bir edebiyat seçkisini yerleştirebilecekleri bir kitabevi kurmaya karar verir ve İspanya'nın çöllerine doğru yola çıkar. Bu değerli kitapların kentleşme ve teknolojinin olumsuz etkilerinden ancak uzak diyarlarda korunabileceği inancıyla işe koyulurlar. Birbirlerini daha yakından tanımalarına imkan veren bu yolculuk, sevdikleri pek çok eseri yeniden keşfetmelerini de sağlayacaktır.
 
 
The Last Bookshop of the World (2017), okuma tutkusunda ortaklaşan bu dört insanın hikayesine odaklanırken bağımsız kitabevlerinin karşı karşıya kaldığı güçlüklere de dikkati çekiyor.

Bugün (29 Mart Perşembe) 19.00'da gerçekleşecek gösterime katılım ücretsiz, rezervasyon yapılmamakta.
 
Mekan: SALT Galata Kat -2, Oditoryum

Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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