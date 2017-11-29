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    29-11-2017

						
İş Sanat'ta İstanbul şiirleri

						

							
							

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İş Sanat düzenlediği dinletilere bu kez İstanbul'u konu ediyor ve usta şairlerin İstanbul'a dair şiirlerini bir araya getiriyor. "Aşk ve Hüzündür İstanbul" başlığını taşıyan dinletide Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Can  Yücel, Nâzım Hikmet, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Melih  Cevdet Anday gibi kalemlerin İstanbul’a dair şiirleri bir araya getiriliyor.
 
 
 
Şiirleri usta oyuncular Tilbe Saran ve Hakan Gerçek seslendireceği geceyi Atilla Birkiye ve Mehmet Birkiye hazırlıyor. Geceye Sema Subaşı akerdeonu, Turgut Aktaş ise klarneti ile eşlik edecek. 2012 yılında hayatını kaybeden oyuncu Cüneyt Türel’in anısına sahnelenecek "Aşk ve Hüzündür İstanbul" başlıklı dinleti, 11 Aralık, Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta gerçekleşecek.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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