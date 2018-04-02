Şiirimizin büyük ustalarından Ülkü Tamer hayatını kaybetti

50’lerden bu yana şiirleri ve çevirileriyle edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden biri olan Ülkü Tamer, Bodrum’daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 81 yaşında hayata veda etti.

50’lerde adı İkinci Yeni şairleriyle birlikte anılan Tamer, 1959’dan sonra kaleme aldığı şiirlerini 1986’da Yanardağın Üstündeki Kuş adıyla bir kitapta topladı. İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür ile 1967’de Yeditepe Şiir Armağanı’nı, tek öykü kitabı Alleben Öyküleri ile 1991’de Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı, Bir Adın Yolculuktu ile 2015’te Melih Cevdet Anday ve Behçet Necatigil şiir ödüllerini aldı.

Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Güneş Topla Benim İçin”, “Memik Oğlan” gibi şiirleriyle geniş kitlelere ulaştı. "Konuşma" adlı şiirinden bir bölüm, Onur Ünlü'nün yönettiği Güneşin Oğlu filminde Haluk Bilginer tarafından okundu. Tiyato yazınına da büyük katkıda bulunan Tamer, Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. Ionesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, N. Simon, R. Dyer, H. Ibsen gibi yazarlardan otuzun üzerinde oyun çevirdi.

1937’de Gaziantep’te doğan Tamer, İstanbul’da Robert Kolej’i bitirdi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. 1964-68 yıllarında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Milliyet (Karacan) Yayınları’nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, Sanat Olayı dergilerini yönetti. Uluslararası PEN Kulüp Kongresi’nde birçok kez Türkiye’yi temsil etti, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Geride, şiirlerinin yanı sıra, çocuk kitapları, anı kitapları, derlemeler ve yetmişin üstünde kitap çevirisi bıraktı.





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