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    20-12-2017

						
Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü Aslı Erdoğan'ın

						

							
							

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2008 yılında Julia Kristeva tarafından Simone de Beauvoir'ın 100. doğum günü şerefine başlatılan ve her yıl "cesareti ve düşünceleri ile örnek teşkil eden, dikkate değer kişilere" verilen Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü'nün bu yılki sahibi  Aslı Erdoğan oldu.
 
 
Almanya'da faaliyet gösteren feminist yayın Emma, ödülün sahibini duyururken, Aslı Erdoğan'ı "Türkiye'de özgürlüğün ikonu" olarak tanımladı ve yazarın "savaşını sözcükler aracılığıyla verdiğini" belirtti. Emma dergisinin genel yayın yönetmeni Alice Schwarzer da ödülün seçici kurulunda yer alıyordu.
 
5 bin euro değerindeki ödül, 10 Ocak 2018 günü, Paris'te Aslı Erdoğan'a takdim edilecek. Aslı Erdoğan geçtiğimiz Eylül ayında Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği ile Osnabrück Belediyesi'nin Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'nü, Ekim ayında da Leipzig Medya Özgürlüğü Ödülü'ne de layık görülmüştü.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: DW
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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