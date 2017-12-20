Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü Aslı Erdoğan'ın

2008 yılında Julia Kristeva tarafından Simone de Beauvoir'ın 100. doğum günü şerefine başlatılan ve her yıl "cesareti ve düşünceleri ile örnek teşkil eden, dikkate değer kişilere" verilen Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü'nün bu yılki sahibi Aslı Erdoğan oldu.

Almanya'da faaliyet gösteren feminist yayın Emma, ödülün sahibini duyururken, Aslı Erdoğan'ı "Türkiye'de özgürlüğün ikonu" olarak tanımladı ve yazarın "savaşını sözcükler aracılığıyla verdiğini" belirtti. Emma dergisinin genel yayın yönetmeni Alice Schwarzer da ödülün seçici kurulunda yer alıyordu.

5 bin euro değerindeki ödül, 10 Ocak 2018 günü, Paris'te Aslı Erdoğan'a takdim edilecek. Aslı Erdoğan geçtiğimiz Eylül ayında Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği ile Osnabrück Belediyesi'nin Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'nü, Ekim ayında da Leipzig Medya Özgürlüğü Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Kaynak: DW