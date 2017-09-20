Sineklerin Tanrısı bu kez kadınları anlatacak

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi William Golding'in 1954 yılında kaleme aldığı Sineklerin Tanrısı aynı zamanda yazarın başyapıtı da sayılıyor. İnsan yaradılışının temel çatışmalarına eğilen bu modern klasik 1963 ve 1990'da da iki kez sinemaya uyarlanmıştı. Sineklerin Tanrısı şimdilerde yine bir sinema uyarlaması ile gündemde, fakat bir farkla: Bu kez başrolde kızlar var!

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros, geçtiğimiz günlerde otorite figürlerinden uzak bir adaya düşen bir grup oğlan çocuğunun hikayesini anlatan romanın kız çocukları arasında geçen bir uyarlamasını çekeceklerini duyurdu. Henüz ön-prodüksiyon aşamasında olan filmin yönetmen koltuğuna 2012 yılında What Maisie Knew adlı filmde de beraber çalışan Scott McGehee ve David Siegel oturacak.

Siegel, Deadline'a yaptığı açıklamada, "Kitabın çok sadık fakat çağdaş bir uyarlamasını yapmak istiyoruz. Ancak düşüncemiz bunu erkeklerden ziyade kızlarla yapmak," ifadelerini kullandı. "Kişilerarası çatışmalar, zorbalıklar ve çocukların ıssız bir adaya düşmeden evvel yetişkinler arasında gördükleri davranış biçimlerini taklit etmeleriyle bugün de geçerli olan, zamanın ötesinde bir hikaye bu."

Henüz senaryo aşamasına geçilmemiş olan proje kimi eleştirilerin odağı haline de gelmiş durumda. Sineklerin Tanrısı'nın "zehirli bir erkeklik" hakkında olduğunu ve bu hikayeyi kadınların dünyasına uyarlamanın mümkün olmayacağını düşünenler az değil.

Gerek edebiyat, gerekse sinema dünyasında merak doğuran bu yeni projenin oyuncuları ve vizyon tarihi ise henüz belirsiz.





Kaynak: Deadline