Star Wars hayranlarını sevindirecek kitap yolda

Dünyaca ünlü Star Wars serisi aynı zamanda dikkate değer bir hayran kitlesine de sahip. Serinin ilk filmi olan Star Wars: A New Hope'un yayınlanmasının üzerinden tam 40 yıl geçti ve şimdilerde de serinin 40. yılına özel bir kitap gündemde! 40 farklı yazarın 40 öyküyle katılacağı kitap sanılanın aksine yeni maceralar sunmuyor, Star Wars: A New Hope'un geri planda kalmış karakterlerinin hikayelerine odaklanıyor.

Üstelik bu kitap sosyal bir fayda da içeriyor: Kitaba katkı sağlayan yazarlar bu kitaptan elde edecekleri geliri ihtiyaç sahibi çocuklara kitap ve eğitim materyelleri sağlayan First Book adlı bir girişime bağışlayacaklarını açıkladılar. Ayrıca Disney/Lucasfilm ortaklığı 1 milyon dolar değerinde kitap bağışında bulunacağını duyururken kitabın yayıncısı Penguin Random House da 100.000 dolarlık bir bağışta bulunacak.

Kaynak: Huffington Post