Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    29-12-2017

						
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Fuat Sevimay'ın

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 12

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün bu yılki sahibi James Joyce’un Finnegan’s Wake eserinin Finnegan Uyanması başlıklı çevirisi ile Fuat Sevimay oldu.
 
Doğan Hızlan başkanlığında, Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç’ten oluşan seçici kurul Fuat Sevimay'a verilen ödülün gerekçesini “James Joyce’un 1939 tarihli Finnegans Wake’inin geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu” olarak duyurdu.
 
 
Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan, 2008-2014 yılları arasında İKSV  Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve 2014 yılında  kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman  Çeviri Ödülü’ne bu yıl İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça,  Farsça, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Çince, Korece ve Norveççeden  Türkçeye çevrilmiş 50’ye yakın eser ile başvuruldu.
 
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e, ikincisi ise Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a verilmişti.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Buket Aşçı hayatını kaybetti

						
Vatan Kitap genel yayın yönetmeni, meslektaşımız Buket Aşçı'yı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buket Aşçı bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Böbrek nakli yapılan Buket Aşçı böbrek yetmezliği neticesinde hayatını kaybetti. 
 

						
					

					

					

										

					

						
Cat Person'ın yazarına 1 milyon dolar

						
Dünyaca ünlü The New Yorker dergisinde yer almasının ardından internette hızla yayılan ve bir anda gündeme oturan "Cat Person" adlı öykünün yazarı Kristen Roupenian kaçınılmaz olarak yayıncıların da ilgi odağı haline geldi.
 

						
					

					

					

										

					

						
Anna Karenina... Mutlaka okunmalı!

						
Dünyanın en tanınmış üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi, bünyesinde, Nobel'den Pulitzer'e kadar birçok ödüle layık görülmüş profesörler de barındırıyor. Business Insider dergisi de bu birikimden faydalanmak istemiş olmalı ki, Harvard Üniversitesi profesörlerinden, 2018 yılında her öğrencinin okuması gerektiğini düşündükleri bir kitabı paylaşmalarını istemiş.

						
					

					

					

										

					

						
John Green'in yeni romanı sinemaya uyarlanıyor

						
Kaleme aldığı romanlarla özellikle genç okurlar arasında geniş bir popülariteye sahip olan John Green'in yeni romanı Turtles All the Way Down sinemaya uyarlanıyor.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Fuat Sevimay'ın

					

				

				
				

					
Buket Aşçı hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Cat Person'ın yazarına 1 milyon dolar

					

				

								
				

					
Anna Karenina... Mutlaka okunmalı!

					

				

								
				

					
John Green'in yeni romanı sinemaya uyarlanıyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
İrem Çağıl ile söyleşi:

“Bize sunulan şey ‘iyi’ olmayınca ‘iyi olanı’ bizim arayıp bulmamız gerekiyor.” 

Ece KARAAĞAÇ


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Kitap kurtlarının bayılacağı 11 tarif
						
					
					
				

																

						2 - Özel Kütüphaneler 3 // Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi
						
					
					
				

																

						3 - Buket Aşçı hayatını kaybetti
						
					
					
				

																

						4 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						5 - 2012'de neler oldu? (1)
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap