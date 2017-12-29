Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Fuat Sevimay'ın

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün bu yılki sahibi James Joyce’un Finnegan’s Wake eserinin Finnegan Uyanması başlıklı çevirisi ile Fuat Sevimay oldu.

Doğan Hızlan başkanlığında, Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç’ten oluşan seçici kurul Fuat Sevimay'a verilen ödülün gerekçesini “James Joyce’un 1939 tarihli Finnegans Wake’inin geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu” olarak duyurdu.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan, 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve 2014 yılında kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne bu yıl İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Çince, Korece ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş 50’ye yakın eser ile başvuruldu.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e, ikincisi ise Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a verilmişti.