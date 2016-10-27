Tanpınar'ın telif hakları savaşında sona gelindi

Dergah Yayınları ile Yapı Kredi Yayınları arasında süregelen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerine ilişkin telif hakları tartışması sonuçlandı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümünün ardından Dergah Yayınları'nın Tanpınar'ın yasal mirasçıları Kenan Tanpınar ve Nigar Tümer'le anlaşmaya vararak Tanpınar'ın eserlerini yayınlama hakkını devralmıştı. Ancak Yapı Kredi Yayınları'nın 2000 yılında Kenan Tanpınar'ın yeğeni Meliha Büyükçelebi ile anlaşarak bu hakları devraldığını belirterek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini yayınlamaya başlamıştı. Bu durum iki yayıncıyı karşı karşıya getirmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı.
İstanbul Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'nde 5 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme Dergah Yayınları lehine sonuçlandı ve Yapı Kredi Yayınları'nın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini yayınlaması ve çoğaltması yasaklandı. Mahkeme ayrıca Meliha Büyükçelebi ve Yapı Kredi Yayınları'nın 160 bin TL tutarındaki tazminatı yasal faiziyle beraber Dergah Yayınları'na ödemesine de hükmetti.
Kaynak: Habertürk
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