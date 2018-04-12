Terry Gilliam'ın Don Quixote filminden ilk fragman

Terry Gilliam’ın Cervantes’in Don Quixote’sine takıntı derecesine varan ilgisi malum. Monty Python ekibinden çıkıp beyazperdeyi de fetheden bu sıra dışı yetenek, yaklaşık 20 yıldır Cervantes’in yapıtını sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Sayısız başarısız denemenin ve uğursuzluğun ardından, Gilliam bu işi sonunda başarmış gözüküyor. Adam Driver, Stellan Skarsgård gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmin fragmanı buna en iyi kanıt.
20 yıllık bu süreç içinde ortaya çıkan film epey kabuk değiştirmiş gözüküyor. The Man Who Killed Don Quixote’de günümüzden 17. yüzyıl La Mancha’sına zaman yolculuğu yapan bir adam, Don Kişot tarafından Sancho Panza zannediliyor ve Cervantes’in yapıtından bambaşka yollara kıvrılan bir hikaye ortaya çıkıyor.
Filmin ülkemizde gösterim şansı bulup bulamayacağı henüz belli değil.
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