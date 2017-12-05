Terry Pratchett'in yayımlanmamış eserleri parçalandı!

Diskdünya'nın yaratıcısı Terry Pratchett'in vasiyeti, ölümünden iki buçuk yıl sonra gerçekleştirildi. Pratchett'e ölümünden kısa bir süre önce Alzheimer teşhisi konmuştu. Yazarlık yaşamı boyunca oldukça verimli olan Pratchett, yayımlanan birçok eserinin yanı sıra yayımlanmamış on roman taslağı da bırakmıştı ardında.

Ancak bu haber yazarın hayranlarını sevindirmek şöyle dursun, epey üzeceğe benziyor. Zira Pratchett ölümünden sonra yayımlanmayan eserlerinin imha edilmesi vasiyetinde bulunmuştu ve yazarın vasiyeti geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bu vasiyeti gerçekleştirmekse uzun süre yazarın asistanlığını yapan Rob Wilkins'e düştü. Yazarın yayımlanmamış eserlerinin içinde bulunduğu harici disk, Lord Jericho adı verilen eski tip bir silindirle ezilerek imha edildi.

Yazarın vasiyetini yerine getiren Rob Wilkins ise BBC'ye verdiği demeçte bu görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Görünen o ki dünya Pratchett'in kendisine sakladığı on romanından ne yazık ki mahrum kalacak!

Kaynak: Electric Literature

