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    25-04-2018

						
TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları "Huzur"la devam ediyor

						

							
							

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Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) Kasım ayından bu yana süren Perşembe Edebiyat Konuşmaları her hafta alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşiyor.
 
Şimdiye kadar Gülten Akın'dan Leyla Erbil'e, Halit Ziya Uşaklıgil'den Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na, Melih Cevdet Anday'dan Arthur Rimabud'ya, Oğuz Atay'dan Orhan Pamuk'a  pek çok usta isim söyleşilerin odağında yer aldı.

Söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu Ekrem Işın, Huzur'u merkezine alarak Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatını konuşacak.
 
26 Nisan Perşembe 18.30'da TESAK'ta gerçekleşecek etkinlik herkese açık. Ücretsiz giriş kartları TESAK danışmadan temin edilebiliyor.
 


Söyleşi dizisi perşembe günleri aynı saatte 31 Mayıs'a dek sürecek ve Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bertolt Brecht, Heiner Müller gibi yazarların eserlerine yoğunlaşılacak.

Ayrıntılı bilgi için: TESAK
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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