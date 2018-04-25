TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları "Huzur"la devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) Kasım ayından bu yana süren Perşembe Edebiyat Konuşmaları her hafta alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşiyor.
Şimdiye kadar Gülten Akın'dan Leyla Erbil'e, Halit Ziya Uşaklıgil'den Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na, Melih Cevdet Anday'dan Arthur Rimabud'ya, Oğuz Atay'dan Orhan Pamuk'a pek çok usta isim söyleşilerin odağında yer aldı.
Söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu Ekrem Işın, Huzur'u merkezine alarak Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatını konuşacak.
26 Nisan Perşembe 18.30'da TESAK'ta gerçekleşecek etkinlik herkese açık. Ücretsiz giriş kartları TESAK danışmadan temin edilebiliyor.
Söyleşi dizisi perşembe günleri aynı saatte 31 Mayıs'a dek sürecek ve Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bertolt Brecht, Heiner Müller gibi yazarların eserlerine yoğunlaşılacak.
Ayrıntılı bilgi için: TESAK
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