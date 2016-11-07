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    07-11-2016

						
Tolstoy anısına verilen ödülün sahibi Orhan Pamuk oldu

						

							
							

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Rusya'da Lev Tolstoy'un anısını yaşatmak amacıyla, Tolstoy Müzesi'nin de katkısıyla verilen Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü'nün "Yabancı Edebiyat" dalında ödülü kucaklayan Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla Orhan Pamuk oldu.
 
 
Törende bizzat bulunmayan, ancak gönderdiği bir video ile teşekkürlerini sunan Orhan Pamuk, "Bu büyük şeref için jüriye çok teşekkür ederim. Yalnız ben değil, bütün modern Türk edebiyatı Rus edebiyatından çok şey öğrenmiştir. Ben bu öğrendiklerimi halen çalıştığım üniversitede öğrencilerime anlatıyorum," dedi.
 
Şubat ayında ödülünü almak için Rusya'ya gidecek olan Orhan Pamuk "25 yaşımda roman yazmaya başlarken bir gün Moskova'ya giderek Yasnaya Polyana'da Tolstoy'un evine bakacağımı hayal ederdim. 40 yıl sonra hayalimi gerçekleştirip oraya gideceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 

Kaynak: NTV
						

						

						
						
												

							
							

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Tolstoy anısına verilen ödülün sahibi Orhan Pamuk oldu

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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