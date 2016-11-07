Tolstoy anısına verilen ödülün sahibi Orhan Pamuk oldu

Rusya'da Lev Tolstoy'un anısını yaşatmak amacıyla, Tolstoy Müzesi'nin de katkısıyla verilen Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülü'nün "Yabancı Edebiyat" dalında ödülü kucaklayan Kafamda Bir Tuhaflık romanıyla Orhan Pamuk oldu.

Törende bizzat bulunmayan, ancak gönderdiği bir video ile teşekkürlerini sunan Orhan Pamuk, "Bu büyük şeref için jüriye çok teşekkür ederim. Yalnız ben değil, bütün modern Türk edebiyatı Rus edebiyatından çok şey öğrenmiştir. Ben bu öğrendiklerimi halen çalıştığım üniversitede öğrencilerime anlatıyorum," dedi.

Şubat ayında ödülünü almak için Rusya'ya gidecek olan Orhan Pamuk "25 yaşımda roman yazmaya başlarken bir gün Moskova'ya giderek Yasnaya Polyana'da Tolstoy'un evine bakacağımı hayal ederdim. 40 yıl sonra hayalimi gerçekleştirip oraya gideceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.





Kaynak: NTV