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    05-12-2016

						
Trendeki Kız'ın yazarından yeni kitap yolda

						

							
							

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Kalp ağrısı, alkolizm ve duygusal sömürü altında ezilen Rachel adlı bir kadının hikayesini anlatan Trendeki Kız romanıyla tanıdığımız Paula Hawkins okurlarına yeni romanının yolda olduğu müjdesini verdi. Mayıs 2017'de yayınlanacak olan roman Into the Water adını taşıyor ve Trendeki Kız'la benzer temalar içeriyor. Henüz ergenlik çağlarında bekar bir anne olan karakterin küçük bir kasabada, öldürülmüş bir halde bir nehir kenarında bulunmasını merkeze alan roman, Trendeki Kız'ın da yayıncısı olan Penguin Random House tarafından basılacak.
 
 
Hawkins ilk romanı olan Trendeki Kız'la satış rekorları kırmış ve uzun bir müddet çoksatanlar listesinden inmemişti. Into the Water'ın da aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı şimdiden merak konusu.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Huffington Post
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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