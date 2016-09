Truman Capote'nin külleri satıldı

1960'ların Amerikasında geçen ve o yıllarda gelişmekte olan reklamcılık sektörünün iç yüzünü anlatan Mad Men dizisinin yaratıcısı Matthew Weiner bu kez bir romanla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Amerikalı yayıncı Little, Brown and Co.'nun yaptığı açıklamaya göre Matthew Weiner'in ilk romanı Heather, The Totality adını taşıyor ve bu sonbaharda raflara çıkması bekleniyor.