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    13-04-2018

						
Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı

						

							
							

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2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı.

2016’da Vejetaryen ile ödülün sahibi olan ve çağdaş edebiyatın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Han Kang The White Book adlı romanıyla yine ödülün en büyük adaylarından. Iraklı yazar ve sinemacı Ahmed Saadawi’nin Frankenstein in Baghdad adlı romanı da kısa listede dikkat çekenler arasında. 2014'te Arap dünyasının en büyük edebiyat ödülünü de kazanan kitap, savaşlarla darmadağın olmuş günümüz Bağdat’ında çöp toplayan bir adamın parçalanmış bedenleri toplamasının öyküsünü anlatıyor. Saadawi, Mary Shelley'nin klasikleşmiş romanına gönderme yaparken Ortadoğu'da yaşanan savaşın dehşet verici bir anlatısını sunuyor.
 
Uluslararası Man Booker Ödülü her yıl İngilizceye çevirisi yapılmış kitaplara veriliyor ve 50 bin sterlinlik para ödülü yazar ve İngilizce çevirmeni arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Ödülün kazananı 22 Mayıs'ta açıklanacak.
 


13 kitap arasından seçilen 6 kitaplık kısa liste şöyle:

  • Vernon Subutex 1 - Virginie Despentes, çeviren Frank Wynne (Fransa)
  • The White Book - Han Kang, çeviren Deborah Smith (Güney Kore)
  • The World Goes - László Krasznahorkai, çeviren John Batki, Ottilie Mulzet ve George Szirtes (Macaristan)
  • Like a Fading Shadow - Antonio Muñoz Molina, çeviren Camilo A. Ramirez (İspanya)
  • Frankenstein in Baghdad - Ahmed Saadawi, çeviren Jonathan Wright (Irak)
  • Flights by Olga Tokarczuk - çeviren Jennifer Croft (Polonya)
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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