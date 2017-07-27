Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Man Booker Ödülü'nün bu yılki uzun listesi açıklandı.

2014 yılında Amerikalı yazarların katılımına açılan ödülün ilk Amerikalı kazananı geçtiğimiz yıl The Sellout romanıyla ödüle layık görülen Paul Beatty olmuştu. 144 aday arasından jüri tarafından seçilen 13 isim ise bu yılki seçimin hayli zorlu olacağını gösteriyor.

Listede Paul Auster, Zadie Smith, Ali Smith gibi ünlü isimlerin yanı sıra, bu yıl The Underground Railroad romanıyla Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Colson Whitehead ve yirmi yıllık bir aranın ardından Mutlak Mutluluk Bakanlığı romanıyla geri dönen Arundhati Roy da yer alıyor. Daha önce Küçük Şeylerin Tanrısı romanıyla Man Booker Ödülü'ne layık görülen Arundhati Roy, açıklanan uzun listede bu ödülü daha önce de almış olan tek isim.

İşte Man Booker Ödülü uzun listesi:

4 3 2 1 - Paul Auster

Days Without End - Sebastian Barry

History of Wolves - Emily Fridlund

Exit West - Mohsin Hamid

Solar Bones - Mike McCormack

Reservoir 13 - Jon McGregor

Elmet - Fiona Mozley

Mutlak Mutluluk Bakanlığı - Arundhati Roy

Lincoln in the Bardo - George Saunders

Home Fire - Kamila Shamsie

Autumn - Ali Smith

Swing Time - Zadie Smith

The Underground Railroad - Colson Whitehead

Kaynak: The Guardian



