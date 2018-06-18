Daily Mail'ın siyasat sayfalarının editörü Senan Molony'nin gazetecilik dışındaki ilgi alanlarının başında Joyce'un Ulysses'i geliyor. Molony, birkaç ay önce, yoğun kar yağışı onu eve hapsetmişken, modern edebiyatın bu başyapıtını kütüphanesinden çıkarıyor ve aklına bir fikir geliyor. Sonrasında tasarımcı dostu Conor Gallagher'a gidiyor ve Ulysses'teki bol oyunlu Dublin referanslarını kullanarak hayali bir metro haritası yaratma fikrini ortaya çıkarıyorlar.

Gallagher haritayı Harry Beck'in 1931'de Londra metrosu için tasarladığı klasik "yeraltı haritası" şeklinde tasarlıyor. Joyce'un Dublin için Ulysses'te kullandığı "Hibernian Metropolis" tabiri haritaya ismini veriyor. Haritadaki 100 farklı istasyonun her biri, romanda geçen mekanlara ve referanslara dayanıyor.

Haritanın büyük haline ulaşmak için tıklayınız.



16 Haziran'ın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, Harold Bloom'la birlikte Joyce'un Dublin'ini gezmek isteyenlerin geçmiş Bloomsday'i kutlu olsun!

Kaynak: Irish Times

SabitFikir arşivinden ek okuma: James Joyce'un kitabının 100. yılı bir haritayla kutlanıyor

Görsel: Mert Tugen