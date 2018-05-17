Ursula Le Guin belgeselinden ilk fragman

2016 yılında, Arwen Curry adlı bir gazeteci, Ursula K. Le Guin hakkında bir belgesel yapmak istediğini popüler kitle fonlama sitesi Kickstarter’dan duyurdu ve her şey bu şekilde başladı. Curry, kısa sürede, amaçladığı bütçenin iki katına ulaştı. Arada, ne yazık ki, Ursula Le Guin’i kaybettik... Birkaç gün önce, o merakla beklenen projeden ilk fragman seyirci karşısına çıktı.

Worlds of Ursula K. Le Guin adını taşıyan belgeselde, Neil Gaiman, Margaret Atwood, Theodora Goss gibi isimlerle yapılan röportajlardan parçalar görüyoruz. Le Guin de, yazmaya başlama nedenini, edebiyatın gücünü, yaratım sürecini anlatıyor. Özel çizimler ve animasyonlar eşliğinde, Le Guin hakkında çalışan akademisyenler ve yazarın hayranları, onun bıraktığı etkiden bahsediyor.

Belgeselden bir kare



Günümüz yazarları arasında, düşünce dünyasının zenginliğiyle Le Guin kadar büyük bir tesiri olan çok az isim sayabiliriz herhalde. Onun Ocak ayındaki ölümü, belgeselden çıkan ilk görüntüleri bile daha duygusal hale getiriyor. Fragmanın sonunda Le Guin şöyle diyor: “Bir şeyi hakkıyla yapmayı öğrenmek bir ömür boyu sürebilir.”

Worlds of Ursula K. Le Guin Official Trailer from Arwen Curry on Vimeo.