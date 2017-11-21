"Ustalara Saygı" gecesinin konuğu Ahmet Ümit

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği, Faruk Şüyün’ün hazırladığı Ustalara Saygı etkinliklerinin 159'uncu konuğu polisiyenin ünlü kalemi Ahmet Ümit.
25 farklı dilde 70 kitabı basılan, dünyanın en önemli polisiye ve suç yazarları arasında gösterilen Ahmet Ümit için yazarlığının 35. yılında düzenlenecek olan saygı gecesine aralarında Adnan Sel, Ayhan Bozkurt, Bülent Sarıyer, Cevdet Mercan, Erol Üyepazarcı, Gül Ümit Durak, Kemal Koçak, Mario Levi, Mehmet Yaşin, Mert Orçun Özyurt, Nermin Mollaoğlu, Rafael Carpintero Ortega, Sevin Okyay ve Turhan Günay’ın da bulunduğu dostları ve aile bireyleri konuşmacı olarak katılacaklar.
Evrim Demirel ve Erdem Erdoğan’ın mini bir resital verecekleri etkinlikte oyuncu Hümay Güldağ, Ahmet Ümit’in eserlerinden bölümler seslendirecek. Gecede ayrıca yazarın albümünden görüntülerin yer aldığı bir sinevizyon gösterisi de yapılacak.
Etkinlik 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de İstanbul'da, Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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