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    09-02-2017

						
Vandalizmin cezası kitap okumak

						

							
							

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Ashburn, Virginia'da tarihi bir okul binasına ırkçı ve antisemitist grafitilerle zarar veren iki gence kitap okuma cezası verildi. Sanıklara mahkeme tarafından 35 kitaplık bir liste verildi ve belli aralıklarla kitapları raporlamaları istendi. Mahkemenin sanıklardan okumalarını talep ettiği 35 kitaplık liste şöyle:
 
1. Mor Yıllar - Alice Walker
 
2. Native Son -  Richard Wright
 
3. Exodus - Leon Uris
 
4. 4. Mitla 18 - Leon Uris
 
5. Trinity - Leon Uris
 
6. My Name Is Asher Lev - Chaim Potok
 
7. The Chosen - Chaim Potok
 
8. Güneş De Doğar - Ernest Hemingway
 
9. Gece -  Elie Wiesel
 
 
10. Cadı Kazanı - Arthur Miller
 
 
11. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini
 
 
12. Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini
 

13. Parçalanma - Chinua Achebe
 

14. Damızlık Kızın Öyküsü -  Margaret Atwood
 

15. Bülbülü Öldürmek - Harper Lee
 

16.Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim - Maya Angelou
 

17. The Immortal Life of Henrietta Lacks - Rebecca Skloot
 

18. Caleb’s Crossing - Geraldine Brooks
 

19. Tortilla Curtain -  TC Boyle
 

20. En Mavi Göz - Toni Morrison
 
 
21. A Hope in the Unseen - Ron Suskind
 
 
22. Down These Mean Streets - Piri Thomas
 
 
23. Black Boy -Richard Wright
 
 
24. The Beautiful Struggle - Ta-Nehisi Coates
 
 
25. Eichmann in Jerusalem - Hannah Arendt
 
 
26. The Underground Railroad - Colson Whitehead
 
 
27. Reading Lolita in Tehran - Azar Nafisi
 
 
28. The Rape of Nanking - Iris Chang
 
 
29. Kafir - Ayaan Hirsi Ali
 
 
30. Yetimlerln Efendisi'nin Oğlu - Adam Johnson
 
 
31. Yardımcı - Kathryn Stockett
 
 
32. Ağla Sevgili Yurdum - Alan Paton
 
 
33. Artık Çok Geç - Alan Paton
 
 
34. A Dry White Season - Andre Brink
 
 
35. Ghost Soldiers - Hampton Sides


Sanıklar ayrıca Soykırım Müzesi'ni ve Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ni de ziyaret etmek zorunda.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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