Wattpad ve DEX Kitap işbirliğiyle "İlk Romanım" yarışması

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliği hızla artan Wattpad uygulamasının adını, bu uygulama sayesinde "keşfedilen" yazarlarla birlikte sıklıkla duyuyoruz. Şimdi de Wattpad bir ilke imza atıyor ve DEX Kitap işbirliğiyle yeni yazarlar keşfetmeyi amaçlayan bir yarışma düzenliyor.

"İlk Romanım" adını taşıyan bu yarışmaya katılmak isteyen eserlerin "imkansız aşk" kavramını ele alması, en az 30 bin en çok 40 bin kelimeden oluşması, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve en geç 15 Ekim saat 23:59'a kadar Wattpad üzerinden #dexilkromanim etiketiyle paylaşılması gerekiyor.

Wattpad üzerinde en çok beğeni alan ilk 10 kitap ise jürinin değerlendirmesine sunulacak. Bu ilginç yarışmanın jürisinde ise Canan Tan, Pucca, Yılmaz, Burcu Aktaş, Eren Nadir Akşamoğlu gibi isimler bulunuyor.

Jürinin değerlendirmesi sonucu birinci seçilecek olan kitap DEX Kitap tarafından yayımlanacak. Yarışma sonucu 17 Kasım'da DEX Kitap ve Wattpad'ın Facebook ve Instagram adreslerinden duyurulacak.

Kaynak: CNN Türk



