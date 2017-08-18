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    18-08-2017

						
Wattpad ve DEX Kitap işbirliğiyle "İlk Romanım" yarışması

						

							
							

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Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliği hızla artan Wattpad uygulamasının adını, bu uygulama sayesinde "keşfedilen" yazarlarla birlikte sıklıkla duyuyoruz. Şimdi de Wattpad bir ilke imza atıyor ve DEX Kitap işbirliğiyle yeni yazarlar keşfetmeyi amaçlayan bir yarışma düzenliyor. 
 
"İlk Romanım" adını taşıyan bu yarışmaya katılmak isteyen eserlerin "imkansız aşk" kavramını ele alması, en az 30 bin en çok 40 bin kelimeden oluşması, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve en geç 15 Ekim saat 23:59'a kadar Wattpad üzerinden #dexilkromanim etiketiyle paylaşılması gerekiyor.
 
 
 
Wattpad üzerinde en çok beğeni alan ilk 10 kitap ise jürinin değerlendirmesine sunulacak. Bu ilginç yarışmanın jürisinde ise Canan Tan, Pucca, Yılmaz, Burcu Aktaş, Eren Nadir Akşamoğlu gibi isimler bulunuyor.
 
Jürinin değerlendirmesi sonucu birinci seçilecek olan kitap DEX Kitap tarafından yayımlanacak. Yarışma sonucu 17 Kasım'da DEX Kitap ve Wattpad'ın Facebook ve Instagram adreslerinden duyurulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: CNN Türk
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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