Women’s Prize'ın kazananı belli oldu

Kadın yazarlar tarafından kaleme alınmış İngilizce kurgu metinleri değerlendirmeye alan Women’s Prize’ın kazananı dün akşam açıklandı.
Pakistan asıllı Britanyalı yazar Kamila Shamsie’nin romanı Home Fire ödüle layık görülürken, Shamsie 30.000 sterlin para ödülünün de sahibi oldu.
Sofokles’in Antigone’sinin modern bir yorumu olan Home Fire, Britanyalı müslüman bir ailenin IŞİD’le bağlantıya geçmesi üzerine kurulu.
Shamsie'nin Taşlarda Gizli Tanrılar adlı kitabı Kırmızı Kedi etiketiyle, Kül Olmuş Gölgeler ise Bilge Kültür Sanat etiketiyle ülkemizde yayımlanmıştı.
Ödül için geçtiğimiz aylarda açıklanan kısa listede şu kitaplar da bulunuyordu:
- The Idiot - Elif Batuman
- The Mermaid and Mrs. Hancock - Imogen Hermes Gowar
- Sight - Jessie Greengrass
- When I Hit You: Or, A Portrait of the Writer as a Young Wife - Meena Kandasamy
- Sing, Unburied, Sing - Jesmyn Ward
Yeni yorum gönder