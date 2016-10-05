Wonder Woman'ın queer olduğu doğrulandı

DC Comics'in ünlü kadın kahramanı Wonder Woman'ın queer bir birey olduğu, serinin yazarı Greg Rucka tarafından doğrulandı. Greg Rucka, çizgi roman haberleri yayınlayan bir web sitesi olan Comicosity'ye yaptığı açıklamada Wonder Woman'ın hemcinslerine ilgi duyduğunu ve serinin hayranları arasında çokça konuşulan/tartışılan bu konunun gerçeği ifade ettiğini söyledi.

Wonder Woman, sadece Amazon kadınlarının yaşadığı Themyscira'dan geliyor ve orada savaşçı prenses Diana olarak biliniyor. Greg Rucka, Wonder Woman'ın queer karakterinin anlatı açısından da önemli olduğunu söylüyor ve "cennet" olarak betimlenen Themyscira'da bunun cinsel çeşitlilik açısından gerekli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: The Guardian



