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    19-06-2018

						
Yapım aşamasında bir proje: Türkiye roman haritası

						

							
							

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Bazı romanlar anlattığı şehirlerle özdeşleşir. Yıllar içinde o şehrin haritasını yeni baştan yazdığı bile olur bu romanların. Dublin ve Ulysses ilişkisi böyledir mesela. İstanbul denince Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'unun, sonra da belki Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ının akla gelmesi de böyle bir durumdur.
 
Twitter'da Aysenur isimli bir kullanıcının projesi de Türkiye'yi il il bölümleyerek, şehirlerle özdeşleşmiş romanların haritasını çıkarma amacı taşıyor. Hayli iddialı bir işe girişen "Türkiye Roman Haritası" isimli proje, yorumlardan da  anlaşılacağı üzere, epey ilgi çekmekle birlikte pek çok eleştiriyle de karşı karşıya kalmış.
 
Haritaya bakınca ilk göze çarpan, İnce Memed'in yokluğu. Bazı şehirlerin halen boş olması da yine dikkat çekiyor.
 
Ancak projenin sahiplerinin bunun interaktif bir harita olmasına, gelen önerilerle haritayı sürekli yenilemeye niyetli olduğunu unutmamak gerek. Projenin tasarımındaki özene şehirlerle romanlar arasındaki eşleşmeler hususunda da erişilmesi dileğiyle...
 
 
 
 
 
Haritaya bu adresten ulaşabilirsiniz: www.turkiyeromanharitasi.com
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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