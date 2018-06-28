Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    28-06-2018

						
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 9

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Dile kolay, Varlık Dergisi bu yıl tam 85. yaşını kutluyor! 1933 yılında Yaşar Nabi Nayır'ın çıkardığı "Varlık - Sanat ve Fikir Mecmuası"yla yayın yaşamına başlayan dergi, Cumhuriyet yıllarından bu yana ülkemizin edebiyat serüveninin en önemli tanıklarından biri oldu. Derginin kurucusu Yaşar Nabi Nayır anısına düzenlenen ve genç edebiyatçıları teşvik etmeye yönelik ödüller sahiplerini buldu.
 
 
Öykü dalında Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan jüri Semih Öztürk'ün "Önce Dağlar Kar Tutacak" adlı dosyasını ödüle layık buldu. Serkan Kaya’nın "Henüz Vurulmamış Atlar", Elif Erdoğan’nın "Dokuzdan Küpe Çiçeği" dosyaları da "dikkate değer" bulundu.

Şiir dalında Zeynep Uzunbay, Sina Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Salih Bolat’tan oluşan jüri, Enver Ali Akova’nın "Olmasını İstediğimiz Bir Park" adlı dosyasına ödülü takdim etti; Eren Kolcuoğlu’nun "Göğün İlk Baskısı" adlı dosyası da "dikkate değer" bulundu.

Ödüle layık görülen ve dikkate değer bulunan yazarların metinleri Varlık Dergisi'nin Temmuz sayısında okunabilecek.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'den J.K. Rowling'e davet

						
Sinema dünyasının en popüler ödüllerini takdim eden ve kısaca "Akademi" olarak anılan Los Angeles merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her yıl çeşitli oyuncu, yönetmen ve senaristlere davette bulunarak kadrosunu genişletiyor. Son yıllarda, beyaz erkeklerin ağırlığı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan topluluk, iki yıldır yeni katılımcılara bir hayli önem veriyor.

						
					

					

					

										

					

						
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

						
George Orwell'in doğum günü olan 25 Haziran'da, Briyanyalı yazarın "politik metinleri bir sanata dönüştürmek" şiarını takip ederek verilen Orwell Kitap Ödülü'nün bu yılki sahibi, Loki adıyla tanınan İskoçyalı rapçi Darren MCGarvey oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

						
Agatha Christie öylesine geniş bir külliyata sahip ki, tüm eserleri televizyona uyarlansa, sırf ona ayrılmış bir kanala ihtiyaç olabilir!

						
					

					

					

										

					

						
Antoine de Saint-Exupéry'nin aşk mektubu açık artırmayla satıldı

						
Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'in ilk kez yayımlandığı 1943 yılından hemen önce, 1942'de yazdığı bir aşk mektubu birkaç nedenden dolayı edebiyat dünyasının gündeminde.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

					

				

				
				

					
Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'den J.K. Rowling'e davet

					

				

				
				

					
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

					

				

								
				

					
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

					

				

								
				

					
Antoine de Saint-Exupéry'nin aşk mektubu açık artırmayla satıldı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Alberto Manguel: Edebiyat da, hayat da hamallık
						
					
					
				

																

						2 - Erdal Öz Edebiyat Ödülü, küçük İskender’e verildi
						
					
					
				

																

						3 - Kütüphanelerde ödünç e-kitap uygulamasına çok az kaldı
						
					
					
				

																

						4 - 81 ilin meydanlarında kitap okundu
						
					
					
				

																

						5 - Okuma Listeniz: Bu değil, ben farklı bir şey istiyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap