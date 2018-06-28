Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

Dile kolay, Varlık Dergisi bu yıl tam 85. yaşını kutluyor! 1933 yılında Yaşar Nabi Nayır'ın çıkardığı "Varlık - Sanat ve Fikir Mecmuası"yla yayın yaşamına başlayan dergi, Cumhuriyet yıllarından bu yana ülkemizin edebiyat serüveninin en önemli tanıklarından biri oldu. Derginin kurucusu Yaşar Nabi Nayır anısına düzenlenen ve genç edebiyatçıları teşvik etmeye yönelik ödüller sahiplerini buldu.
Öykü dalında Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan jüri Semih Öztürk'ün "Önce Dağlar Kar Tutacak" adlı dosyasını ödüle layık buldu. Serkan Kaya’nın "Henüz Vurulmamış Atlar", Elif Erdoğan’nın "Dokuzdan Küpe Çiçeği" dosyaları da "dikkate değer" bulundu.
Şiir dalında Zeynep Uzunbay, Sina Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Salih Bolat’tan oluşan jüri, Enver Ali Akova’nın "Olmasını İstediğimiz Bir Park" adlı dosyasına ödülü takdim etti; Eren Kolcuoğlu’nun "Göğün İlk Baskısı" adlı dosyası da "dikkate değer" bulundu.
Ödüle layık görülen ve dikkate değer bulunan yazarların metinleri Varlık Dergisi'nin Temmuz sayısında okunabilecek.
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