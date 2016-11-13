Yayıncılar Birliği'nden Turhan Günay için etkinlik

Türkiye Yayıncılar Birliği, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklanan kitap eki genel yayın yönetmeni Turhan Günay için İstanbul Kitap Fuarı'nda bir etkinlik düzenliyor...
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden, bugün saat 11:00-11:45 arası Marmara Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili “Turhan Günay Yalnız Değildir” başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde: “35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ikinci günü (13 Kasım 2016, Pazar günü), tutukluluğu süren Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni, Üyemiz Cumhuriyet Kitapları Temsilcisi Turhan Günay için bir etkinlik düzenliyoruz. Turhan Günay’ın yayıncı, yazar, gazeteci arkadaşlarının ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe katılımınızı bekliyoruz.
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