Yeats'in çalınan mektupları kütüphaneye paketle yollandı

William Butler Yeats’in 70’li yıllarda çalınan mektupları Princeton Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulundu. Durumu fark eden, yıllarını Keats’in metinleri üzerinde çalışmaya veren akademisyen John Kelly oldu.



İrlanda’nın -ve belki de edebiyat tarihinin- en önemli şairlerinden Yeats’in mektupları, yakın zamanda, kahverengi bir paketin içinde, anonim bir şekilde kütüphaneye yollandı.

Paketin içindeki, daha önce yayımlanmamış 17 adet mektup, 1908-1910 yılları arasında kaleme alınmış. Bu dönem, usta şairin yaşamı hakkında pek çok soru işaretinin olduğu bir zaman periyoduna denk geliyor. Mektuplar, Yeats’in o zamanki yayıncısı Arthur Bullen’a yazılmış.



İngilizce şiirin en özgün isimlerinden Yeats, 1923 yılında, “her daim ilham veren şiirleri” için Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kaynak: The Guardian