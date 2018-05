Yeni Gazetecilik'in öncüsü Tom Wolfe yaşamını yitirdi

Geleneksel gazetecilik teknikleriyle öznel bakış açısını harmanlayarak, bu alanda pek çok isme ilham kaynağı olan, The Bonfire of the Vanities ve The Electic Kool-aid Acid Test gibi romanlara imza atan Amerikalı yazar Tom Wolfe 87 yaşında hayata veda etti.



Wolfe’un öncüsü olduğu New Journalism (Yeni Gazetecilik) akımı, yazara yakınlığıyla bilinen Hunter S. Thompson gibi isimleri derinden etkilemiş, kurguyla flört etmesiyle ünlü “gonzo” gazeteciliğinin temellerini atmıştı.





Esquire, New York, The New Yorker, Harper’s gibi yayınlar için makaleler kaleme almış olan Wolfe’un Amerika yollarında yaşadıklarını anlattığı kitabı The Electic Kool-aid Acid Test, 68’de yayımlanmış ve dönemin özgürlükçü ruhunu yansıtan kitaplardan biri olmuştu.



Rolling Stone dergisinde tefrika edildikten sonra, 1987’de kitaplaştırılan The Bonfire of the Vanities (Şenlik Ateşi) 1990’da, Brian de Palma yönetmenliğinde, Tom Hanks, Bruce Willis ve Melanie Griffith’in başrolünde olduğu bir filme uyarlanmıştı.