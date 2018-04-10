Yeni Murakami uyarlaması "Burning"den ilk teaser

Haruki Murakami’nin “Barn Burning” adlı öyküsünün sinemaya uyarlanacağı bir süredir biliniyordu. Güney Kore’nin en önemli yönetmenlerinden Lee Chang-dong’un imzasını taşıyan projenin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Poetry ve Sunshine gibi filmleriyle Cannes Film Festivali’nde büyük ses getiren bu özgün isimle Murakami’nin işbirliğinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. İlk tanıtım videosunun verdiği işaretler hayli olumlu.

Burning adlı filmin gelecek hafta açıklanacak Cannes Resmî Seçkisi’nde olması bekleniyor. Film, günümüz dünyasından üç genç insanın kesişen öyküsünü anlatan bir gerilim. Burning’in başrolünde, bir başka önemli Güney Kore filmi Okja’dan tanıdığımız Yoo Ah-in var.

Daha önce İmkansızın Şarkısı ve Tony Takitani gibi metinleri beyazperdeye uyarlanan Murakami’nin öyküsü “Burning Barn” ilk olarak 1992’de The New Yorker’da yayımlanmıştı.