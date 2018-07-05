Yıldızlarla dolu bir "Küçük Kadınlar" uyarlaması geliyor

Hollywood'da son dönemde en revaçta olan şey, zamanında kendini kanıtlamış filmleri, klasikleri, kült yapıtları yeni bir solukla beyazperdeye taşımak. Eğer işin içinde bir de edebiyat uyarlaması varsa, kıyaslamalar, "romanı filminden iyiydi" ya da "ilk sinema uyarlaması bunun yanında başyapıt" gibi tespitler de havada uçuşuyor, filmin izleyicide reaksiyon uyandırması neredeyse kesin hale geliyor.

Bu furyanın yeni halkalarından biri de Louisa May Alcott'un klasikleşmiş romanı Küçük Kadınlar. Daha önce defalarca sinemaya ve televizyona uyarlanan bu unutulmaz yapıt, hayli iddialı bir kadroyla karşımıza gelmeye hazırlanıyor.

Vulture'ın haberine göre, Frances Ha (2012) ve Lady Bird (2017) ile kalpleri -ve de bolca ödülü- kazanan Greta Gerwig'in yöneteceği filmin oyuncu kadrosuna Hollywood'daki neredeyse tüm yıldızlar dahil olma aşamasında! March Teyze rolünü Meryl Streep'in oynaması beklenirken, diğer roller için görüşmeler yapan isimler de heyecanı yükselten cinsten: Emma Stone, Saoirse Ronan, Florence Pugh gibi son dönemin gözde kadın oyuncularının yanı sıra, Beni Adınla Çağır'la yıldızı parlayan Timothée Chalamet de filme katılması beklenen isimler arasında.

Great Gerwig, Saoirse Ronan ve Timothée Chalamet ile Lady Bird'de de çalışmıştı



Yakın zamanda BBC One'da yayınlanmaya başlayan TV dizisi Küçük Kadınlar da hayli ilgi çekmişken, Ekim ayında çekimlerine başlanacak bu Hollywood yapımının diğer uyarlamaların üzerine yeni bir şey koyup koyamayacağını göreceğiz.