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    22-11-2016

						
Zadie Smith'in yeni romanı televizyona uyarlanıyor

						

							
							

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İnci Gibi Dişler, Güzelliğe Dair, İmza Toplayan Adam, NW Londra ve Kamboçya Elçiliği  kitaplarıyla tanıdığımız Zadie Smith'in geçtiğimiz hafta yayınlanan son romanı Swing Time şimdi de televizyona uyarlanıyor. Baby Cow adlı yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre romanın televizyon uyarlamasını Zadie Smith ve Nick Laird yapacak.
 
 
BBC Films'in eski yöneticisi olan ve geçtiğimiz ay Baby Cow'un başına getirilen Christine Langan yaptığı açıklamada "Zadie Smith bir jenerasyonun sesi ve Swing Time da dostluk, rekabet ve şöhret üzerine nefes kesici derecede tutkulu bir hikaye," dedi ve ekledi: "Baby Cow'un böyle eşsiz bir projeye imza atmasından gururlu ve mutluyuz ve bu projeyi televizyon izleyicisiyle de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."
 
 
 
Kaynak: Hollywood Reporter
 
						

						

						
						
												

							
							

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Zadie Smith'in yeni romanı televizyona uyarlanıyor

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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